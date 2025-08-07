Президент США Дональд Трамп попросил свою команду как можно скорее организовать его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщила со ссылкой на источники телекомпания CNN.

Как отмечается, обычно на подготовку важных встреч Трампа с мировыми лидерами «требуется время», однако в данном случае он «попросил свою команду действовать быстро». По сведениям собеседников CNN, помощники американского лидера «немедленно приступили к планированию встреч».

Газета The New York Times ранее выступила с утверждением со ссылкой на источник, что Трамп рассчитывает уже на следующей неделе провести личную встречу с Путиным, а вскоре после этого — трехстороннюю встречу с участием Зеленского.