Президенты Украины Владимир Зеленский и Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден провели часовой разговор об оборонной, финансовой и гуманитарной помощи, санкциях и ситуации на фронте и в переговорном процессе с Россией.

Об этом глава Украинского государства сообщил в Твиттере, передает Укринформ.

«Только что завершил часовой разговор с Президентом США Джозефом Байденом. Поделился оценкой ситуации на поле боя и за столом переговоров. Говорили о конкретной оборонной поддержке, новом пакете усиленных санкций, макрофинансовой и гуманитарной помощи», — отметил Зеленский.