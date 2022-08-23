Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что будет делать Украина в ответ на возможные ракетные удары по Киеву и другим украинским городам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Киеве.

В частности, у президента спросили, как отреагирует Украина, если Россия возобновит ракетные удары по Киеву. Президент заявил, что такие вопросы являются одновременно как сложными, так и простыми. Глава государства отметил, что есть достаточно обобщенная информация о возможных угрозах от международных партнеров.

«Наша разведка работает с нашими партнерами. Мы им благодарны за эту информацию. Есть ли угроза? Есть угроза. Она, я считаю, ежедневная, эта угроза. Есть ли какая-то дополнительная информация? Мы знаем приоритеты. По объектам инфраструктуры бьют или по государственным институтам. Но я не вижу, чтобы что-то очень изменилось, начиная с первого дня, с 24 февраля. Россия постоянно это делает», — заявил Зеленский.

Президент рассказал, что РФ может увеличить количество ракетных ударов. Агрессор может это сделать уже 23 и 24 августа.

«Что будет делать Украина, если будут бить по Киеву? То самое, что сейчас. Потому что для меня, как для президента и для каждого украинца, Киев, Чернигов, Донбасс — это все равно, там все наши украинцы живут. Харьков, Запорожье… и ответ будет такой же, как и в этих городах. Будут бить нас — будут получать ответ, мощный ответ», — подчеркнул Зеленский.