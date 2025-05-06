Рано утром 7 мая по местному времени индийские войска начали военную операцию против Пакистана. Как сообщает CNN со ссылкой на Нью-Дели, были нанесены ракетные удары по «террористической инфраструктуре» как в самом Пакистане, так и в управляемой им части спорного региона Кашмира.

«Эти шаги были предприняты после варварского теракта в Пахалгаме, в результате которого были убиты 25 индийцев и один гражданин Непала», — сообщили в Министерства обороне Индии. Речь идет о нападении неизвестных на туристическую группу в индийской части штата Кашмир, произошедшем 22 апреля, в которой власти Индии обвинили Пакистан. По информации журналиста Reuters Идриса Али, войска Индии атаковали девять объектов.

«Наши действия были целенаправленными, взвешенными и не носили эскалационного характера. Ни один пакистанский военный объект не был целью нападения. Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методов наказания», — говорится в заявлении Минобороны Индии.

В военном ведомстве Пакистана подтвердили факт ракетных ударов по объектам на территории страны. По данным пакистанских вооруженных сил, Индия обстреляла три региона Пакистана, сообщает AFP.