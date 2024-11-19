В сентябре 2024 года Индия сократила импорт российских алмазов в 25 раз, что стало наиболее заметным спадом за все время санкционного давления на Россию.

Как передает # со ссылкой на российские СМИ, такое сокращение связано с введением странами G7 ограничений, которые направлены на снижение доходов России от экспорта алмазов, являющихся одним из важных источников финансирования.

Санкции G7 включают запрет на импорт необработанных и обработанных алмазов, а также ограничения на проведение финансовых операций, связанных с их покупкой. Из-за этого возникают проблемы с оплатой и логистикой поставок, что серьезно осложняет торговлю. Кроме того, Индия, которая является крупнейшим мировым центром обработки алмазов, начала активнее сотрудничать с другими странами, такими как Ботсвана, Канада и Австралия, чтобы заменить российское сырье.

Для российской экономики это очередной удар. До начала войны алмазный экспорт приносил миллиарды долларов ежегодно, и Индия была одним из ключевых рынков. Теперь Россия вынуждена искать новые направления для сбыта, например, в Китае или ОАЭ, но объемы поставок туда не способны компенсировать потери от прекращения торговли с Индией.

Ситуация также сказалась на индийской алмазной отрасли. Многие фабрики по обработке алмазов в городе Сурат, где сосредоточено большинство производственных мощностей, столкнулись с нехваткой сырья. Это может привести к увеличению цен на алмазы, что повлияет на всю ювелирную индустрию. Индийские компании уже начали переговоры с новыми поставщиками, но переключение на другие источники потребует времени и дополнительных затрат.

Таким образом, санкции G7 изменили динамику мирового рынка алмазов. Россия теряет свои позиции на ключевых рынках, а Индия адаптируется к новым условиям, стараясь минимизировать последствия для своей экономики.