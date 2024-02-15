Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Курской области. В результате попадания дрона на объекте начался пожар, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Все спецслужбы в данный момент работают на месте. Прошу сохранять спокойствие», — написал в телеграм-канале губернатор.

Оказавшаяся под ударом нефтебаза находится в районе деревни Полевая, уточняет телеграм-канал «Осторожно, новости». Речь идет о нефтебазе «Полевая». По данным Baza, на ее территории загорелся резервуар объемом 100 тонн.

Как рассказали «Осторожно, новости» местные жители, перед началом сильного пожара на нефтебазе в воздухе были слышны взрывы. Минобороны РФ о перехвате беспилотников в ночь на 15 февраля пока не сообщало.

Атака на нефтебазу «Полевая» стала девятой с начала 2024 года. В ночь на 9 февраля беспилотник ударил по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Краснодарском крае, что привело к возгоранию. 3 февраля в результате падения сбитого беспилотника пожар произошел на территории Волгоградского нефтеперерабатывающего завода.

31 января беспилотник упал на территории нефтеперерабатывающего завода «Невский мазут» в Санкт-Петербурге. От падения беспилотника загорелись три пустых цистерны, но пожар был быстро потушен расчетами МЧС. Существенного вреда имуществу причинено не было, никто не пострадал.

29 января в Ярославле беспилотник упал на НПЗ «Славнефть-ЯНОС» и вызвал пожар. Дрон нашли рядом с установкой для гидрокрекинга. 25 января беспилотник ударил по Туапсинскому НПЗ «Роснефти». Возник пожар, сгорела вакуумная установка.

21 января в Ленинградской области украинские дроны ударили по терминалу компании «Новатэк» в порту Усть-Луга, 19 января — по нефтебазе «Роснефти» в городе Клинцы Брянской области, 18 января — по Петербургскому нефтяному терминалу.

Налеты украинских беспилотников ударили по экспорту крупных нефтяных компаний. Это привело к тому, что поставки бензина за рубеж в январе упал на 37%, а дизеля — на 23%. Минэнерго РФ объяснило это «внеплановыми ремонтами» на НПЗ и потребностями внутреннего рынка.

Если атаки продолжатся с нынешней интенсивностью, «неудобство может превратиться в проблему», считает приглашенный научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Сергей Вакуленко. Он отметил, что НПЗ «важны для экономики и для ведения войны». (moscowtimes.ru)