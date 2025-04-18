В результате авиаударов США по ключевому нефтяному терминалу «Рас-Иса» на побережье Красного моря в Йемене, контролируемому хуситами, погибли по меньшей мере 74 человека, еще 171 получил ранения, сообщило хуситское Министерство здравоохранения.

«Американские силы предприняли действия, чтобы ликвидировать этот источник топлива для поддерживаемых Ираном террористов-хуситов и лишить их незаконных доходов, которые на протяжении более 10 лет финансировали усилия хуситов по террору во всем регионе», — говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

По данным американских военных, суда продолжали поставлять топливо через порт, несмотря на то, что Вашингтон объявил повстанцев иностранной террористической организацией в начале этого года.

Правительство хуситов, управляющее северо-западным Йеменом, заявило, что терминал является гражданским объектом и что нападение на него представляет собой «полноценное военное преступление».

По сообщению телеканала «Аль-Масира», управляемого хуситами, вечером в четверг по «Рас-Исе», расположенной примерно в 60 км от города Худейда, было нанесено 14 авиаударов.

Телеканал сообщил со ссылкой на местные органы здравоохранения, что многие погибшие были рабочими. Также сообщается, что пять парамедиков были убиты в результате вторичных ударов США, когда они прибыли на место происшествия.

Сообщения о жертвах проверить не удалось, но на кадрах, показанных телеканалом «Аль-Масира», можно разглядеть как минимум 10 обугленных тел возле горящих цистерн, включая одного водителя. Есть также кадры людей, которым в больнице оказывают помощь с серьезными ожогами.