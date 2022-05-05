Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в режиме видеоконференции с 43-м Президентом Соединенных Штатов Америки Джорджем Бушем.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Зеленский поблагодарил США и отметил, что знакомство с Бушем — большая честь для него.

«Большая честь познакомиться с вами. Хочу поблагодарить Соединенные Штаты Америки, американский народ. Я видел, как люди в США относятся к нам в соцсетях, они выходят на улицы, поддерживают Украину с флагами», — сказал президент.

Буш выразил поддержку Зеленскому и всему украинскому народу в борьбе с агрессором, он отметил стойкость народа Украины во время противостояния захватчикам.

«Ваша отвага очень важна для дальнейшего успеха. Если вы в дальнейшем будете так делать то, что вы делаете, у вас всегда будет наша поддержка, если вы будете продолжать бороться так, как сейчас… Ваша страна была захвачена теми силами, которые хотят убивать невинных людей. И тот факт, что вы стоите твердо, вдохновляет американцев», — отметил он.

Президент Украины подчеркнул, что Украина чувствует настоящую помощь и искреннюю поддержку со стороны США. Кроме этого, Зеленский пригласил Буша посетить Украину в удобное для него время.