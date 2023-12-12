Переговоры Зеленского с сенаторами и лидерами меньшинства и большинства закончились. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

«Лидер большинства Чак Шумер дал краткий комментарий, что «это была мощная встреча. Президент Зеленский четко дал понять, что ему нужна помощь, и если он ее получит, он может выиграть эту войну». Теперь на очереди встреча со спикером», – добавил он.

12 декабря украинский лидер прибыл в США, где у него запланирована встреча с президентом США Джо Байденом. Ожидается, что в рамках переговоров политики обсудят дальнейшую военную помощь Киеву. В настоящее время поддержка Украины со стороны США заблокирована в конгрессе.

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в здание Конгресса Соединенных Штатов Америки, которое располагается на Капитолийском холме в Вашингтоне.

Об этом сообщает телеканал ABC News. Президента Украины встретили лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер и лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл. Первую встречу Зеленский проведет с сенаторами.

Также президент Украины должен встретиться со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

В Белом доме ранее отметили, что визит Зеленского в Вашингтон «с высокими ставками» происходит в «критический момент», когда обсуждается дополнительная помощь для Украины.

Сейчас запрос администрации Байдена на выделение миллиардов долларов с целью оказания помощи Украине для борьбы с российским вторжением, а также выделение помощи Израилю и Тайваню, находится в подвешенном состоянии из-за внутренних американских вопросов – иммиграционной политики и южной границы.

В частности, республиканцы в Сенате добиваются значительных изменений в отношении процедур предоставления убежища и других иммиграционных процедур в обмен на одобрение пакета дополнительной помощи объемом в около 110 млрд долларов, из которых около 61 млрд предполагается для Украины.