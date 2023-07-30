Президент Украины Владимир Зеленский, который недавно приезжал в Одессу, прибыл с визитом в Ивано-Франковск. Он посетил реабилитационный центр, в котором лечатся украинские защитники.

«Хочу поблагодарить каждого из наших воинов за подвиг и героизм. Спасибо от всех украинцев за защиту нашего государства. Победа точно будет! Желаю скорейшего выздоровления!» — сообщил президент в Telegram-канале.

Также Зеленский выразил большую благодарность украинским медикам.

«Врачи, медсестры, вы все фантастические. Гордимся вашей важной работой!» — отметил глава государства.