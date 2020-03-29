Зеленский предрек дефолт Украине

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в стане существует риск дефолта из-за ситуации с пандемией нового типа коронавируса COVID-19, сообщает Газета.Ру.

Зеленский подчеркнул, что перед страной сейчас стоит выбор между двумя путями.

Первый, по словам главы государства, состоит в принятии пары законов, которые позволят обеспечить поддержку от «международных финансовых партнеров». Украинский лидер отметил, что размер поддержки составит не менее $10 млрд. По его словам, эти меры позволят преодолеть кризис и стабилизировать украинскую экономику.

Президент добавил, что суть второго пути состоит в «провале этих законов», что усилит риск дефолта и экономического кризиса.

| 2020-03-29T22:11:47+00:00 29 марта 2020, 23:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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