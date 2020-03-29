Зеленский предрек дефолт Украине

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в стане существует риск дефолта из-за ситуации с пандемией нового типа коронавируса COVID-19, сообщает Газета.Ру.

Зеленский подчеркнул, что перед страной сейчас стоит выбор между двумя путями.

Первый, по словам главы государства, состоит в принятии пары законов, которые позволят обеспечить поддержку от «международных финансовых партнеров». Украинский лидер отметил, что размер поддержки составит не менее $10 млрд. По его словам, эти меры позволят преодолеть кризис и стабилизировать украинскую экономику.

Президент добавил, что суть второго пути состоит в «провале этих законов», что усилит риск дефолта и экономического кризиса.