Международный валютный фонд (МВФ) относится к Украине несправедливо, выдвигая Киеву те же требования, что и другим странам, об этом заявил глава государства Владимир Зеленский. Выдержку из его интервью ряду иностранных информагентств опубликовала пресс-служба офиса президента.
По мнению Зеленского, МВФ поступает несправедливо, так как в случае Украины речь идет о государстве, которое «восьмой год находится в состоянии войны» и вынуждено «по-другому выбирать приоритетные сферы для проведения реформ».
«Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами. Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложненность, потому что идет война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное», – заявил президент.(РИА Новости)