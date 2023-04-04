Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Финляндии Саули Нинистё.

Как сообщает #, об этом президент Украины написал на своей странице в Twitter.

«Сердечно поздравляю Финляндию и президента Саули Ниинистё со вступлением в НАТО в день 74-й годовщины создания НАТО. На фоне российской агрессии НАТО стала единственной гарантией эффективной безопасности в регионе. Надеюсь, что саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе, приблизит Украину к нашей евро-атлантической цели», — написал Зеленский.