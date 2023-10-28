Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану поздравительное письмо.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы Азербайджанского государства, в письме говорится:

«Уважаемый господин Президент,

Дорогой Брат,

От себя лично и от имени народа Азербайджана имею честь поздравить Вас и в Вашем лице братский народ Турции по случаю знаменательной даты — 100-й годовщины основания Турецкой Республики и передать наилучшие пожелания.

Век назад великий сын тюркского мира, умелый полководец и гениальный лидер Гази Мустафа Кемаль Ататюрк сумел объединить турецкий народ вокруг единого идеала, успешно завершил борьбу за независимость, основав Турецкую Республику, которая является его величайшим творением. В этот исключительный день мы с глубоким уважением чтим светлую память великого лидера Ататюрка, его соратников и наших героических шехидов.

Турецкая Республика, обретшая независимость ценой жизни и крови своих шехидов, в очень сложной и противоречивой международной ситуации, спустя сто лет является сильным во всех отношениях и могущественным государством, занимающим важную позицию на глобальной политической карте, одной из самых авторитетных стран в мире. Темпы развития за последние двадцать лет братской Турции, являющейся наследием Ататюрка, ее грандиозные достижения во всех сферах — от ведущей в мировом масштабе армии до высоких технологий и инноваций, завоеванное ею доверие на международной арене и ее высокий авторитет являются результатом Вашей непоколебимой воли, неустанной деятельности и решительно претворяемой Вами в жизнь мудрой политики. Однозначная поддержка Вашим народом стратегического курса развития, который Вы настойчиво проводите, его бесконечные вера и доверие к Вам являются важнейшими факторами, которые обеспечат будущие успехи и достижения Турции.

Мы, как братская страна, испытываем огромную гордость и радость, видя современную Турцию, которая день ото дня становится сильнее и занимает достойное место в ряду самых передовых государств. Изречение общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева «Одна нация, два государства», являясь выражением братства, единства и солидарности наших народов, отражает истинную суть наших двусторонних отношений. С гордостью хочу отметить, что, как доказательство этой философии, Азербайджан и Турция в настоящее время являются самыми близкими друг другу странами и союзниками в мировом масштабе.

Как и на протяжении всей истории, наши народы и сегодня находятся рядом друг с другом, вместе переживают и радость, и горе. Азербайджанский народ никогда не забудет однозначную политическую поддержку и решительную позицию возглавляемого Вами братского Турецкого государства и народа в защиту правого дела и территориальной целостности Азербайджана во время и после Отечественной войны.

Мы полны решимости и дальше укреплять во всех сферах азербайджано-турецкие связи, которые благодаря Шушинской декларации поднялись на уровень союзничества. Наши межгосударственные отношения, построенные на таких незыблемых основах, как общие моральные ценности и религиозно-культурные корни, также являются гарантией стабильности, мира, развития и безопасности в регионе.

Уверен, что мы и впредь продолжим совместно и успешно выполнять нашу почетную миссию на пути сохранения навеки и еще большего укрепления нашего величайшего достояния — азербайджано-турецкого братства и единства, развития нашего всестороннего сотрудничества.

В этот исторический день я разделяю Вашу радость и радость народа Турции, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности, а Турецкой Республике – постоянного благополучия, процветания и прогресса».