Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все, чтобы музыкальный конкурс «Евровидение» однажды прошел в Мариуполе. Об этом сообщает »Лента.ру».

Зеленский поздравил группу Kalush Orchestra с победой в прошедшем накануне конкурсе. По его словам, «мужество украинцев поражает мир, а музыка покоряет Европу». Зеленский отметил, что Киев в третий раз будет принимать у себя международное мероприятие. Он выразил надежду, что представители Украины снова завоюют награду.

«Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей «Евровидения» принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный», — заявил Зеленский.

Ранее победителем конкурса «Евровидение-2022» стала украинская группа Kalush Orchestra. Музыканты набрали 631 балл. Второе место заняла Британия, третье — Испания.