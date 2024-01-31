В городе Мальме (Швеция) состоялась жеребьевка участников конкурса «Евровидение», распределившая страны на два полуфинала, сообщает #.

Азербайджан — в первом эфире, который состоится 7 мая. Наш представитель выступит во второй части первого полуфинала.

Второй полуфинал состоится 9 мая, финал — 11 мая 2024 года. Конкурс пройдет на многофункциональной закрытой арене Malmö Arena.

По правилам конкурса в финал автоматически выходят страны «большой пятерки». Это Германия, Великобритания, Франция, Испания и Италия, а также страна — победитель прошлогоднего конкурса, Швеция.

Право представить Азербайджан на евросонге оспорят AISEL, Emy Lia, трио Илькина Довлатова, Этибар Асадли и Mila Miles, Fahree, Сабина Гулузаде и певец Qorqud.

Имя победителя национального финала определит Общественный телеканал в ближайшее время.

Цветовая гамма сцены главного песенного конкурса Европы в этом году будет синей, как и освещение зала, а вот дизайн, который есть на сцене, выполнен из ярко-розового цвета иллюминации – сама сцена расположена прямо посреди локации в форме креста, что является уникальным дизайном.

«Евровидение-2024» — 68-й международный песенный конкурс пройдет в Мальме благодаря победе Лорин с песней Tattoo на конкурсе 2023 года в Ливерпуле.

Напомним, что это уже вторая победа этой певицы, а свой первый успех на евросонге Лорин завоевала в 2012 году в Баку.