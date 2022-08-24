Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналу L’Express заявил, что не допустит «повторения Минских соглашений», пока он находится на своем посту. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока я президент, я не допущу повторения минский соглашений», — сказал Зеленский.

По его словам, «обещаниям России нельзя верить», добавляя, что «никто не верит в прекращение огня, которое заморозит ситуацию и напомнит о том, что произошло на востоке под аккомпанемент минских соглашений».

При этом украинский президент полагает, что Минские соглашения на короткое время остановили конфликт, после чего Москва решила начать спецоперацию.

«Если бы сегодня позиции российских войск на украинской территории были заморожены, никто бы не согласился на такой сценарий», — подчеркнул он.

Бывший президент Украины Петр Порошенко, который участвовал в заключении этих договоров, ранее пояснил, что их подписание в 2014 году позволило Украине получить время для развития Вооруженных сил Украины и восстановления экономики.