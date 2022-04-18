Президент Украины Владимир Зеленский передал главе представительства ЕС в Киеве заполненную анкету-опросник, что является необходимым шагом для получения Украиной статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Как передает ТАСС, об этом сообщил в понедельник офис президента Украины.

«Президент Владимир Зеленский передал главе представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения нашим государством статуса кандидата на членство в ЕС», — говорится в сообщении на сайте украинского президента.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 8 апреля передала на пресс-конференции в Украине Зеленскому опросник, заполнение которого позволит ЕК рекомендовать Совету ЕС начать обсуждение вопроса о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, и пообещала «помочь заполнить его не в течение лет, а в течение недель».