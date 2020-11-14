Зеленский ответил на сообщения о миллионных расходах на его лечение

Заразившийся коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что его лечения обходится бюджету в миллионы гривен. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале украинского лидера.

«Я нахожусь в больнице на общих условиях, как и все другие пациенты», — подчеркнул он.

Информацию о том, что его содержание в больнице «Феофания» выливается в миллионные расходы для бюджета украинский лидер назвал фейком, вброшенным его политическими оппонентами. Он признался, что подобные сообщения его позабавили.

Зеленский добавил, что хорошее настроение является одним из важных условий выздоровления и поблагодарил политических конкурентов за такого рода заботу.