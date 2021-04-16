Зеленский отметил важность повысить турпоток в Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости наращивать поток украинских туристов в Турцию на фоне приостановки российского авиасообщения с этой страной, передает RT.

По словам украинского лидера, в ходе своего визита в Турцию 10 апреля он обсудил с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос создания благоприятных условий для взаимного туризма.

На фоне ограничения российских полетов в Турцию Зеленский сообщил, что сейчас особенно важны поддержка и сотрудничество между Анкарой и Киевом.

«Говорим о том, чтобы можно было увеличивать уровень туризма украинцев и граждан Турции», — рассказал он.

| 2021-04-16T10:28:55+04:00 16 апреля 2021, 13:24|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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