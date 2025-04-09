Начало года показало снижение числа иностранных туристов, посещающих республику. Замедление роста связано с определенной стагнацией въездного туризма по ключевым направлениям, таким как страны Персидского залива и СНГ, которые играют важнейшую роль в поддержании притока нерезидентов. Эти регионы традиционно являются основными источниками туристов, и любые изменения в их экономической или политической ситуации могут оказывать значительное влияние на общую динамику въездного туризма.

После пандемии туристическая отрасль страны демонстрировала ожидаемый рост, стремясь вернуться к доковидным уровням. В последние годы количество иностранных гостей, посещающих республику, действительно, увеличивалось и даже приблизилось к доковидному уровню шестилетней давности. Тогда поток иностранных путешественников составил рекордные 3 млн человек.

Словом, все эти годы приятно впечатляли уровни загрузки гостиниц и объектов гостеприимства, а также рост оборотов в туристической сфере. Например, в прошлом году, по свидетельству Государственной пограничной службы, республику посетили 2 085,8 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства из 187 стран мира. Показатель увеличился на 30,2% к отметке позапрошлого года. Здесь, конечно же, нужно учитывать, что не все приезжающие в Азербайджан заморские гости посещают республику для отдыха, развлечений и знакомства с нашей страной, поскольку статистика включает и посещения иностранных граждан с различными прочими целями. Статистика непосредственно туристов не разграничивается, однако подросшие показатели могут быть свидетельством и нарастающего въездного турпотока.

По экспертным данным, в прошлом году местная сфера гостеприимства отличилась заметным подъемом, а количество приезжих даже превысило 2 млн человек. Однако в январе-феврале официальные данные обнаружили спад на 0,7 % по сравнению с тем же отрезком времени прошлого года. За два месяца страну посетило всего 338,6 тыс. человек.

Официальные данные по количеству посещений проливают свет на снижение по трем основным направлениям, говорит депутат и экономист Вугар Байрамов: «При целостном подходе негативная динамика объясняется уменьшением примерно на 10% прибывающих из стран Персидского залива. Важно учитывать, что этот регион на протяжении многих лет по праву считается ключевым для местной сферы гостеприимства. Кроме прочего, фиксируется более слабый въездной туристический поток из СНГ. В результате этого въездной туризм завершил первый месяц нынешнего года спадом».

В свете текущих реалий парламентарий настаивает на растущей злободневности более углубленных мер содействия отрасли: «На самом деле последние статистические данные говорят о значительно более выраженной актуальности углубленных реформ в местной сфере гостеприимства. К этому нас обязывает увеличение доли новых регионов во въездном туризме, а также повсеместное использование продуктов устойчивого развития этой сферы».

Приоритеты сферы гостеприимства подчеркивает экономист Эльданиз Амиров. По его оценкам, туристический сектор является отраслью ненефтяной экономики с наибольшим потенциалом и перспективой реализации широких возможностей:

«Отрасль стремительно развивается, а в 2019 году отечественная сфера гостеприимства достигла наивысшего своего подъема, обнаружив рекордные показатели. Триггером впечатляющего роста следует отметить целый ряд международных мероприятий, нацеленных на продвижение нашей страны на мировом туристическом рынке. Однако из-за ущерба, нанесенного пандемией, за истекшую пятилетку мы пока еще не смогли вернуться к допандемийным показателям».

По словам экономиста, сопредельные нам страны – Турция и Грузия, кстати, считающиеся конкурентами Азербайджана в туристической сфере, смогли превзойти достижения пятилетней давности. На это, говорит эксперт, имеются объективные и субъективные причины. Среди основных — закрытые сухопутные границы страны, а также роль государства в развитии отрасли. Она по-прежнему достаточно высока.

«Туризм является частью сферы услуг, — говорит эксперт, — потому развитие отрасли должно полностью зависеть от субъектов частного бизнеса, а государству следует выполнять свою регулирующую функцию, не изменяя этой роли».

Мировой опыт показывает, пояснил аналитик, что государственный контроль тех сфер, где возможна частная деятельность, вредна и не перспективна, поскольку, с одной стороны, замедляется развитие, а с другой — увеличивается нагрузка на бюджет. «Текущие рассуждения приводят к актуальности повестки недавней встречи между Президентом Ильхамом Алиевым и главой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йоханом Элиасом. Прошедшие обсуждения говорят о важности дальнейшего увеличения доли частного сектора в сфере туризма и укреплении конкурентной деловой среды», — отметил он.