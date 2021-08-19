Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны в Крыму. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Верховную раду.

Киев ввел на полуострове льготный налоговый режим вскоре после того, как Крым был аннексирован Россией в 2014 году.

В пояснительной записке к законопроекту об отмене СЭЗ уточнялось, что, согласно украинскому законодательству граждане страны, живущие в Крыму, являются нерезидентами.

Депутат Рады Рустем Умеров подчеркивал, что это приводило к тому, что в ряде случаев, например, когда продается недвижимость, человеку требовалось платить повышенный налог, как иностранцу.