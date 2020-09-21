Зеленский отказался уходить в отставку из-за неточностей в его декларации

«Что касается нарушения, которое, по мнению автора петиции, является основанием для объявления мной отставки с поста президента Украины, то она заключается в несвоевременном информировании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии моей семьи и произошло в результате ошибки и не связано с корыстными мотивами. Подчеркиваю, что сразу после обнаружения указанной ошибки она была публично признана и исправлена, а ее последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства», — завил Зеленский в ответе к петиции, размещённой на сайте президента в понедельник. По его словам, учитывая изложенное, принятие любых решений в соответствии с указанной петицией не планируется.