Зеленский отказался уходить в отставку из-за неточностей в его декларации

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что несвоевременное информирование им Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии его семьи стало результатом ошибки и это не является основанием для его отставки с поста главы государства.
Электронная петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского была зарегистрирована на сайте главы государства 8 июля. Автор петиции, политтехнолог Виктор Уколов, напомнил, что Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит украинское законодательство. Необходимое количество голосов она собрала за 9 дней.
В ответе на петицию Зеленский отметил, что его обещание покинуть пост президента Украины в случае сознательного нарушения закона взяты из контекста разговора о недопустимости существования коррупционных схем в управлении государством, и позиция по этому вопросу остается неизменной.
«Что касается нарушения, которое, по мнению автора петиции, является основанием для объявления мной отставки с поста президента Украины, то она заключается в несвоевременном информировании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии моей семьи и произошло в результате ошибки и не связано с корыстными мотивами. Подчеркиваю, что сразу после обнаружения указанной ошибки она была публично признана и исправлена, а ее последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства», — завил Зеленский в ответе к петиции, размещённой на сайте президента в понедельник. По его словам, учитывая изложенное, принятие любых решений в соответствии с указанной петицией не планируется.