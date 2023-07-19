Российские террористы этой ночью совершенно сознательно целили в инфраструктуру зерновой сделки.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам селекторного совещания, где речь шла о ночных российских ударах по Одесщине, Житомирщине, другим регионам Украины.

«Российские террористы абсолютно сознательно целили в инфраструктуру зернового соглашения, и каждая российская ракета — это удар не только по Украине, но и по всем в мире, кто стремится к нормальной и безопасной жизни», — подчеркнул Зеленский. (УНИАН)