Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью.

Украина всегда была лидером миротворческих усилий, заявил президент во время видеообращения к участникам саммита G-20, которое обнародовал Офис президента в своем Telegram.

«Я хочу, чтобы эта агрессивная война закончилась справедливо и на основе устава ООН и международного права, а не абы как… Не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. Мы уважаем правила, и мы люди слова. Украина всегда была лидером миротворческих усилий, и мир это видел. И если Россия говорит, что якобы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями. Очевидно, что словам России доверять нельзя, и не будет никаких «Минсков-3″, которые Россия нарушит сразу же после заключения», — подчеркнул он.

По словам украинского лидера, российскую агрессию можно и нужно остановить именно сейчас.

«Если же ответных действий для восстановления мира не будет, то это означает, что Россия просто хочет в очередной раз обмануть всех вас, обмануть мир и заморозить войну как раз тогда, когда ее поражения стали особенно ощутимыми. Мы не дадим России переждать, нарастить силы, а затем начать новую серию террора и глобальной дестабилизации. Уверен, что именно сейчас надо и можно остановить разрушительную российскую войну», — сказал Зеленский. (unian.net)