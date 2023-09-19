Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на дебатах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

«Украина отдала свой третий по величине ядерный арсенал. Тогда мир решил, что Россия должна стать хранительницей такой силы. Но дальнейшая история доказала, что именно Россия больше всего заслуживала ядерного разоружения еще тогда, в 1990-х», — подчеркнул президент.

Однако сейчас, по словам Зеленского, Россия так же заслуживает разоружения.

«Террористы не имеют права владеть ядерным оружием… Пока ядерное оружие остается на своих местах, массовое уничтожение набирает обороты. Россия превращает в оружие много других вещей, и эти вещи используются не только против нашей страны, но и против всех ваших стран», — добавил глава государства.

Он также отметил, что несмотря на то, что существует немало конвенций, которые ограничивают владение и распространение оружия, не существует реальных ограничений на использование продовольствия, энергии и других вещей как оружия.