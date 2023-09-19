Россия должна быть разоружена. Террористы не имеют права владеть ядерным оружием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на дебатах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Однако сейчас, по словам Зеленского, Россия так же заслуживает разоружения.
«Террористы не имеют права владеть ядерным оружием… Пока ядерное оружие остается на своих местах, массовое уничтожение набирает обороты. Россия превращает в оружие много других вещей, и эти вещи используются не только против нашей страны, но и против всех ваших стран», — добавил глава государства.
Он также отметил, что несмотря на то, что существует немало конвенций, которые ограничивают владение и распространение оружия, не существует реальных ограничений на использование продовольствия, энергии и других вещей как оружия.