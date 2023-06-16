Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское контрнаступление столкнулось с очень жестким сопротивлением. «Потому что для России проиграть эту кампанию на Украине, означает фактически проиграть войну», — сказал Зеленский в интервью NBC News .

Новости с линии фронта «в целом позитивные, но тяжёлые», отметил президент Украины и добавил, что медленные поставки нового западного оружия, к примеру, истребителей, помогают обороне России. «Мы теряем время, теряем людей и, самое главное, теряем преимущество», — сказал Зеленский.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил накануне, что Украина «ещё не начинала» контрнаступление как таковое, проводит наступательные действия, чтобы выявить слабые места в обороне российской армии.

Как утверждает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, украинские войска продвинулись примерно на один километр на трёх направлениях: в районе Бахмута и в двух местах на южном фронте.За какое время произошло это продвижение, Маляр не уточняет. Она признала, что ВСУ сталкиваются «с мощным сопротивлением» и преимуществом россиян в количестве людей и техники.

Вчера Генштаб ВСУ заявил об освобождении в ходе контрнаступления за последнюю неделю семи населенных пунктов. По данным военных, Украина восстановила контроль над 103 квадратными километрами своей территории.

Официально Генштаб Украины не сообщал о переходе в масштабное контрнаступление, подготовка к которому велась последние месяцы. При этом многие эксперты сходятся во мнении, что главные силы Украина в бой ещё не вводила. (svoboda.org)