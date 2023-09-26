Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал «громкие» новости о ситуации на фронте, уничтожении штабов и логистике российских оккупантов.

Об этом главе государства доложили во время сегодняшнего заседания Ставки верховного главнокомандующего, сообщил Зеленский в вечернем видеообращении.

«Обсуждали несколько главных вопросов. Первое — конкретная ситуация на фронте, наши наступательные действия, оборонительные операции. Важные доклады по востоку, югу. Также по уничтожению логистики и штабов оккупантов. Есть хорошие детали. Громкие детали», — подчеркнул он.

Также участники Ставки затронули вопрос обеспечения украинской армии снарядами. Зеленский отметил, что над этим Украина работает ежедневно, в том числе и в сфере поставок от партнеров и поиска новых возможностей в мире.

«Мы четко знаем, как обеспечить поставки, и постепенно увеличиваем объемы нашего, украинского производства. Это один из топовых приоритетов», — сказал глава государства.

По словам президента, также на ставке заслушали «содержательный доклад» разведки по ситуации в российском ВПК. Следовательно, президент подчеркнул, что сейчас Украина «четко видит», какие направления давления на Россию должны быть усилены, чтобы террористические возможности не росли.

«Санкций — недостаточно. Будет больше. Наших собственных, украинских действий против государства-террориста тоже будет больше. Пока будет продолжаться агрессия России, должны ощущаться и потери России», — подчеркнул Зеленский.