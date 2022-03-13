Пятый президент Украины, нардеп и лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что встречался с президентом Владимиром Зеленским и они решили объединиться, чтобы противостоять российской агрессии. Заявление Порошенко опубликовано в его Facebook.

«У нас было несколько встреч с президентом Зеленским. Мы договорились сейчас, что мы будем выступать единым фронтом. Это абсолютно адекватное и правильное поведение, когда все украинцы сейчас являются не президентом, министром, лидером парламентской фракции или партии, или рабочим, или работницей. Мы все сейчас солдаты, которые должны защищать Украину», – сказал он.

По словам Порошенко, украинцы удивили президента РФ Владимира Путина сломом блицкрига, а Вооруженные силы Украины не только удивили мир, но и объединили его. Теперь, по мнению украинского политика, Путин ведет себя как «раненый зверь». Порошенко отметил, что очень сомневается в психической адекватности Путина «и это создает огромную опасность для Украины».

«Путин рассчитывал, что «пятая колонна» внутри страны разрушит единство, а мы сделали Путину большой сюрприз», – заявил политик.

Он считает, что теперь Путину не останется ничего, кроме как «уйти прочь из Украины».

(gordonua.com)