В Баку проходит совместная конференция Союза кинематографистов Азербайджана (СКА) и Союза кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР). Участники конференции проголосовали за объединение двух союзов. Далее был принят устав новосозданной организации. Затем состоялось голосование, связанное с определением названия организации. Название новосозданной организации — Союз кинематографистов Азербайджана. Народная артистка Шафига Мамедова сняла свою кандидатуру с голосования на пост председателя новосозданного Союза кинематографистов Азербайджана.

Отметим, что Союз кинематографистов Азербайджана (СКА) был создан в 1963 году, председатель — народный артист Расим Балаев. Союз кинематографистов Азербайджанской Республики был основан в 2012 году, председатель — народная артистка Шафига Мамедова.

Путем голосования был утвержден устав новой организации.

Против объединения проголосовал только режиссер Огтай Миргасымов.

Председателем нового кинематографического союза избран Расим Балаев. Народный артист утвержден в качестве председателя организации.