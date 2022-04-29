Председатель Комиссии Африканского союза (АС) Муса Факи Махамат рассказал, что ему позвонил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и повторил просьбу президента Украины обратиться к лидерам стран Африканского союза. Об этом сообщает ТАСС.

«Мне позвонил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он напомнил о просьбе президента Зеленского выступить перед главами государств и правительств Африканского союза, а также его (Зеленского) желании развивать более тесные связи с АС», — рассказал Муса Факи Махамат.