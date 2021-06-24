Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в том случае, если не сработает ни один из вариантов урегулирования конфликта в Донбассе, вопрос разрыва связей с регионом будет внесен на референдум.

Об этом он рассказал в интервью программе «VIP с Натальей Мосейчук» на телеканале «1+1».

Лидер государства также назвал минские соглашения, подписанные в 2015 году, «еле живыми» и выразил надежду на то, что его будущие встречи с лидерами России и США Владимиром Путиным и Джозефом Байденом помогут активизировать процесс урегулирования конфликта в регионе.

«Это единственный документ или единственная agenda (повестка дня) — это правда. Ее не нужно закрывать, но нужно открывать другую agenda. Я считаю, что встреча с президентом России и встреча с президентом США может дать другую agenda решения этих вопросов. Ну во всяком случае нам нужно попробовать», — сказал он.