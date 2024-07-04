Президент РФ Владимир Путин может быть приглашен на следующий «саммит мира» по Украине, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

Однако, по его словам, Путин вряд ли приедет на мероприятие, поскольку он «слишком напуган», чтобы сесть за стол переговоров. В связи с этим «в ближайшее время» мирный диалог с Россией не начнется, а для того, чтобы конфликт «закончился справедливо для Украины и всего мира», необходимы совместные действия США и Китая, отметил Зеленский.

По его мнению, Вашингтон и Пекин, если они «оставят в стороне разногласия», могут выступить в качестве посредников для завершения войны. При этом Пекин должен играть «серьезную роль» в урегулировании конфликта и ему нужно «надавить» на Россию для прекращения боевых действий, подчеркнул украинский президент.

Первый «саммит мира» прошел в Швейцарии в середине июня. Зеленский заявил, что Киев планирует провести второе подобное мероприятие и уже ведет переговоры об этом с разными странами. Он отмечал, что на втором саммите планируется зафиксировать реальный конец военного конфликта в Украине. Для этого согласованный на конференции план действий должен быть доведен до представителей России.

В итоговой декларации «саммита мира» в Швейцарии, которую подписали более 80 стран, говорится о ядерной безопасности, обмене всех военнопленных и свободном судоходстве. Россию на конференцию не пригласили, поскольку, по словам Зеленского, Москва могла попытаться сорвать ее.

Путин назвал «саммит мира» в Швейцарии уловкой, а перед ее открытием озвучил свои требования для начала мирных переговоров. В частности, он потребовал от Киева вывести войска с не оккупированной российской армией территории Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, отказаться от вступления в НАТО и закрепить безъядерный статус страны. При этом Запад должен снять все санкции с России, подчеркнул Путин.

Зеленский назвал эти условия для переговоров ультиматумом и заявил о готовности начать мирный процесс «уже завтра», если Россия выведет свои войска с украинской территории. (moscowtimes.ru)