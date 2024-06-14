Делегации 92 стран и восьми межправительственных организаций примут участие в саммите мира по Украине, который откроется в субботу в Швейцарии. Об этом сообщило правительство страны. Среди гостей – 57 глав государств и правительств. Откроет саммит 15 июня президент Швейцарии Виола Амхерд.

Саммит пройдёт на курорте Бюргеншток в кантоне Люцерн. Киев организовал это международное собрание, чтобы обсудить стратегию противостояния российской агрессии и достижения мира в Украине. Участники должны обсудить мирный план из 10 пунктов, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским. Он предусматривает полный вывод российских войск с территории Украины в границах 1991 года, возвращение Украине аннексированного Крыма и выплату репараций.

Кроме того, на саммите будут обсуждаться и другие стороны мирного процесса: продовольственная безопасность, важной частью которой являются поставки сельскохозяйственной продукции из Украины, ядерная безопасность, возврат находящихся в России украинских детей, обмен военнопленными и другие гуманитарные вопросы.

На саммите будут присутствовать главы таких государств, как Франция, Германия, Великобритания, Польша, Япония, Канада. Президент Соединенных Штатов Джо Байден не приедет на мероприятие – страну будут представлять вице-президент Камала Харрис и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Китай отказался послать на саммит свою делегацию.

Москва к участию в саммите не приглашена. Российских представителей планируют привлечь через посредников уже на следующем этапе. Россия, в свою очередь, заявляла, что не приняла бы участия во встрече, даже если бы её пригласили, так как не намерена обсуждать вывод войск из Украины. Зеленский неоднократно заявлял, что Россия будет пытаться сорвать мирную конференцию, возможно, и с использованием своих китайских союзников. (svoboda.org)