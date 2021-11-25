МВД Азербайджана обнародовала статистику, связанную с пешеходами. Так, в январе-октябре текущего года 42% от числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в стране составили наезды на пешеходов. При этом по городу Баку этот показатель составил 57%.

Учитывая эту печальную статистику, МВД призвало пешеходов переходить улицы только в положенном месте и пользоваться подземными и надземными переходами.

В свою очередь, водителям рекомендовано быть осторожными, так как наряду с водителями, виновными бывают и пешеходы, которые не пользуются переходами. «Большинство наездов на пешеходов происходят вне мест, предусмотренных для перехода дорог», — отмечает МВД.

Из вышеприведенного текста выходит, что МВД винит пешеходов в том, что они переходят дорогу в непредусмотренных для этого местах. Не станем спорить с МВД – им виднее, тем более с уличных камер видеонаблюдения, но хотел бы затронуть немаловажный аспект, связанный с обеспечением безопасности пешеходов на улицах Баку.

Несколько лет назад в Баку был капитально отремонтирован проспект Бабека. После ремонта на некоторых участках проспекта не была нанесена пешеходная «зебра». Как известно, эта функция возложена на Бакинское транспортное агентство (БТА), но эта структура так и не потрудилась проделать эту работу. В связи с этим пешеходы на некоторых участках проспекта Бабека вынуждены переходить дорогу с риском угрозы своему здоровью и жизни.

БТА также необходимо заняться дисциплиной водителей пассажирских автобусов, разъезжающих на высокой скорости. Вдобавок, не пропускающих пешеходов, переходящих дорогу, хотя по правилам даже пассажирские автобусы должны это делать.

Другим, не менее важным аспектом дорожной безопасности, является освещенность улиц. С наступлением темноты пешеходы не могут безопасно перейти дорогу на многих улицах Баку, несмотря даже на то, что там расположена пешеходная «зебра». К примеру, участок улицы Наджафгулу Рафиева вблизи здания МЧС и далее рядом с гипермаркетом «Браво» недостаточно освещен, чтобы пешеходы безопасно могли переходить дорогу по «зебре».

На этих участках, несмотря на наличие знака «Наземный пешеходный переход», многие водители не замечают его из-за отсутствия подсветки. Вот и приходится пешеходам каждый день переходить дорогу на свой страх и риск.

Было бы отрадно, если МВД, рассматривая статистику ДТП с участием пешеходов, упоминало и подобные недочеты ответственных государственных структур, включая и самого себя. Ведь прежде чем обвинять пешеходов в нарушении правил дорожной безопасности, нужно создать условия, чтобы они могли безопасно перейти дорогу. Тогда и статистика ДТП будет не такой катастрофической.