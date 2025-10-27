Государственный долг США впервые в XXI веке превысит показатели Италии и Греции. Об этом 27 октября сообщает газета Financial Times (FT).

По данным прогноза Международного валютного фонда (МВФ), к концу десятилетия соотношение долга к ВВП в США достигнет 143,4%, увеличившись более чем на 20%, — рекордный уровень среди развитых экономик.

В статье подчеркивается, что дефицит федерального бюджета будет превышать 7% ВВП ежегодно до 2030 года, что значительно выше показателей других стран с высоким доходом.

«Это символический момент и следствие хронического дефицита бюджета», — отметил руководитель отдела глобальной макроэкономики в Amundi Investment Institute Махмуд Прадхан.

Для сравнения, Италия и Греция, ранее считавшиеся наиболее закредитованными странами Европы, напротив, снижают долговую нагрузку: Рим планирует завершить год с первичным профицитом в 0,9% ВВП.