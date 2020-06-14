«Заземленный» отдых: развитие агротуризма нужно начинать с создания инфраструктуры

«Заземленный» отдых: развитие агротуризма нужно начинать с создания инфраструктуры

Туристическая сфера – одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Сейчас не то, что в другую страну, в другой район не поедешь. Но рано или поздно жизнь вернется в привычное русло, потому уже сейчас надо думать о том, что предложить туристам в постпандемический период.

Недавно в Азербайджане совместно с американской организацией было подготовлено руководство по агротуризму. Это стало возможным в результате сотрудничества Госагентства туризма, Бюро по туризму Азербайджана и Агентства международного развития США (USAID), сказал глава азербайджанской миссии USAID Джайдев, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на информацию Государственного агентства туризма республики.

Напомним, что развитие сельского туризма является одним из приоритетов стратегической дорожной карты республики в области туризма. О том, что нужно работать над повышением привлекательности агротуризма, говорится уже давно, но каких-то конкретных шагов не видно.

По словам экономиста Натига Джафарли, государство должно предлагать планы развития, льготы для тех, кто решит развивать данную сферу. Надо обучать людей, привлекать местных и иностранных инвесторов, давать долгосрочные и низкопроцентные кредиты.

При этом само государство не должно напрямую участвовать в бизнесе, хотя подобное происходит в разных сферах. Государство, как говорит он, зачастую стремится само построить, само руководить, само все реализовывать, и далеко не всегда успешно.

«Взять, например Азерхалча — госпредприятие, которое работает в убыток. А ведь в этой отрасли нет каких-то проблем, из-за которых она не могла бы управляться частниками. Надеюсь, что в сфере туризма ситуация будет складываться иначе. Когда бизнес развивается органично, это приводит к лучшему результату», – сказал экономист #.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что учитывая ситуацию с пандемией, в этом году вообще можно не рассчитывать на развитие какого бы то ни было вида туризма.

«Во-первых, люди не готовы сейчас куда-то ехать, даже местное население. Если заболеваемость коронавирусом в стране станет нулевой, понадобится 82 дня, чтобы все больные выздоровели. Во-вторых, людей пугают цены. Так, недавно знакомые мне рассказывали, что в районе за чайник чая они заплатили 10 манатов. Цены в некоторых объектах общепита будут повышаться и в столице, если они не будут работать в выходные. Так они попытаются компенсировать убытки», – говорит эксперт.

По его мнению, возможно и в следующем году туризм еще не будет полностью восстановлен. Но если говорить именно об агротуризме, то, как считает Агаев, можно будет ждать туристов, интересующихся таким отдыхом, в 2020 году. Для этого нужно поощрять семейный туристический бизнес, ведь туристы могут селиться в деревенских домах, помогать жителям по хозяйству. Всегда найдутся те, кому это будет интересно.

«Два-три дня турист будет просто отдыхать и наслаждаться тишиной, гулять, пить парное молоко, есть свежие, экологически чистые продукты. Но если он приехал на неделю и больше, то через какое-то время заскучает и ему захочется сделать что-то и интересное, и полезное. Кому-то, – говорит эксперт, – будет интересна работа в поле, кому-то уход за сельскохозяйственными животными. Но нужен психологический контроль семей, в которых будут селиться туристы, в них должен быть благоприятный климат. Также нужно давать тем, кто решили заняться этой сферой, льготные кредиты».

Это, как говорит Агаев, бюджетный туризм, не требующий больших вложений. Главное – гостеприимство и соблюдение санитарно-гигиенических норм. Его преимущество в том, что он может быть круглогодичным, ведь деревня интересна не только летом. Осенью, зимой, весной в ней есть свое очарование.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов уверен, что развитие такого вида туризма поможет увеличить уровень доходов населения регионов. Но нужно сначала создать соответствующую инфраструктуру. Должна быть в домах горячая и холодная вода, туалет не во дворе, ухоженные коровники и т.д. Нужно, по его мнению, принять стандарты в данной сфере и следить за тем, чтобы они соблюдались.

Заведующий кафедрой туристического бизнеса Азербайджанского университета туризма и менеджмента, профессор Бахадур Билалов отметил, что никто не знает, сколько продлится пандемия, потому пока неизвестно, что будет с туризмом в этом году.

«Если говорить об агротуризме, то он рассчитан на городских жителей, которые в деревне и отдохнут, и помогут по хозяйству. Так что это не только доход для сельских жителей, но и дополнительные рабочие руки. В Европе этот вид туризма распространен» ,– сказал он.

По словам Билалова, Госагентство по туризму совместно с Минсельхозом работает над проектами по развитию агротуризма. Эксперт также считает, что сначала нужно позаботиться о создании инфраструктуры, о том, где будут жить туристы. В Турции с этой целью, в частности, строят маленькие бутик-отели, откуда отдыхающие ездят в фермерские хозяйства.

«В нашей стране есть потенциал для развития такого вида бизнеса. Например, в Турцию часто приезжают туристы из Германии на сбор хлопка. И у нас, – уверен эксперт, – можно организовать подобное. Людям, которые раньше видели хлопок только по телевизору и читали книги, будет интересно увидеть его вживую, поучаствовать в его сборе».