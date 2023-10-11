«Азербайджан не намерен начинать новую войну против Армении».

Об этом в интервью французской радиостанции Radiofrance заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

Он отметил, что Азербайджан хочет возобновить переговоры с Арменией для достижения мира:

«Конечно, если Армения нападет на нас, мы не будем сидеть сложа руки. Но я не верю, что это в интересах Армении. Нам необходимо вернуться на путь переговоров и воспользоваться стремлением Евросоюза продвинуть мирный процесс. Необходимо говорить о делимитации границ, линиях коммуникаций. Если Армения присоединится к нашим усилиям по установлению мира и стабильности, мы полностью готовы внести свой вклад. Шарль Мишель проделал хорошую работу на посту президента Европейского совета, содействуя возобновлению переговоров. Мы вновь готовы к переговорам с Евросоюзом в трехстороннем формате».

По его словам, Азербайджан еще раз подтвердит обязательство безоговорочно уважать территориальную целостность стран мирного соглашения:

«Мы положим конец этой враждебности, которая продолжается уже почти тридцать лет. Заявления Армении о том, что Азербайджан готовится к новой войне, совершенно безосновательны. Мы уважаем территориальную целостность Армении, как и всех других стран мира».