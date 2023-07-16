Обнародован прогноз погоды на 17 июля.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются временами дожди, местами интенсивные.

В ночь с 16 на 17 июля и рано утром местами на полуострове осадки будут интенсивными, возможна гроза. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Периодически усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 17-22° тепла, днем 22-27° тепла.

В некоторых районах Азербайджана временами ожидаются проливные дожди, грозы. В отдельных местах ливни, град. Ночью и утром в некоторых районах туман. Будет дуть усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-21° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 13-17° тепла.