Обнародован прогноз погоды на 12 октября.

Как сообщили # в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, в отдельных районах полуострова – кратковременный проливной дождь, гроза. Утром осадки постепенно прекратятся, днем будет преимущественно без осадков. Сильный северо-западный ветер во второй половине дня сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 10-14° тепла, днем 14-17° тепла.

Атмосферное давление повысится с 769 мм. рт. ст. до 774 мм. рт. ст.

Относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 50-60%.

В отдельных районах Азербайджана ожидаются дожди, местами – проливные с грозами, в горных территориях прогнозируется снег. Днем осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых районах туман.

Восточный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 9-14° тепла, днем 15-20° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 5-9° тепла.