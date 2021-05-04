Завтра в Кыргызстане вступит в силу новая Конституция

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров завтра, 5 мая, подпишет новую Конституцию Кыргызстана, принятую на референдуме 11 апреля, и обратится с посланием к народу.

Об этом, по информации Агентства Анадолу, сообщает отдел информационной политики аппарата президента Кыргызстана.

В мероприятии примут участие представители всех ветвей государственной власти – депутаты парламента, представители судейского корпуса, правительства страны, общественные деятели.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызстана, республиканских и областных телеканалов страны.