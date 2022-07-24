Обнародован прогноз погоды на 25 июля.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются временами дожди, к полудню осадки постепенно прекратятся. Будет дуть умеренный северный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-24° тепла, днем – 30-33° тепла, в Баку ночью – 22-24° тепла, днем – 30-32° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 60-65%.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются местами грозы, временами дожди, днем осадки постепенно прекратятся. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-24°, днем – 30-35° тепла.