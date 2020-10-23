Завтра в Баку временами будет ветрено

24 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, ночью и утром местами слабый туман.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра будет преобладать временами усиливающийся юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-15, днем 20-23 градусов тепла, в Баку ночью 13-15, днем 20-22 градус тепла.

Атмосферное давление понизится с 768 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 75-80%, днем – 50-55%.

24 октября в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром возможен туман. Будет преобладать местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-14, днем 20-25, в горах ночью 3-8, днем 13-18 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 24 октября на Абшеронском полуострове временами ожидается усиление умеренного южного ветра, что может вызвать чувство беспокойства у метеочувствительных людей.