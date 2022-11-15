16 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются переменные дожди.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 7-9° тепла, днем ​​12-14°, в Баку ночью будет 7-9°, днем ​​12-14° тепла.

Атмосферное давление упадет с 768 мм рт. ст. до 761 мм рт. ст. Относительная влажность составит 70-80%.

В регионах Азербайджана прогнозируется переменные осадки, в горных районах вероятно выпадение снега. Ночью и утром ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-9°, днем ​​10-15° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем ​​2-5° тепла.