Обнародован прогноз погоды на 14 июля.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, ветер северо-восточный.

Температура воздуха составит ночью 20-24° тепла, днем 28-33° тепла. Атмосферное давление упадет с 763 мм рт.ст. до 759 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых районах возможны кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем – 31-36° тепла, в горах ночью 11-16°, днем – 16-21° тепла.