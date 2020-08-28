Завтра в Баку ожидаются кратковременные дожди

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, днем местами кратковременный дождь, умеренный северо-западный ветер днем временами будет усиливаться, сообщает Национальная служба гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью — 18-22, днем — 28-31, в Баку ночью — 18-20, днем — 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 763 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью — 65-75 процентов, днем — 30-35 процентов.

На пляжах Абшерона ожидается умеренный южный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) — 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана завтра днем временами ожидаются грозовые дожди, в отдельных северных и западных районах — ливни, град. Западный ветер днем местами будет усилваться.

Ночью — 17-22, днем — 28-33, в горах ночью — 8-13, днем — 16-21 градус тепла.