В Баку и на Абшеронском полуострове 3 июня преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, будет дуть сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-21, днем — 24-28, в Баку ночью — 18-20, днем — 25-27 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 754 мм до 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем — 45-50%.

3 июня в районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, дожди, град. Утром местами туман, будет дуть западный ветер, в отдельных местах усилится.

Температура воздуха ночью — 18-23, днем — 31-36, в горах ночью — 11-16, днем — 20-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается усиление северного ветра хазри, что относительно благоприятно для метеочувствительных людей.