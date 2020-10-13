Завтра в Баку ожидается комфортный температурный режим

Обнародован прогноз погоды на 14 октября.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 12-15, днем 21-24 градуса тепла, в Баку ночью 13-15, днем 22-24 градуса тепла. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью 60-70%, днем 45-50%.

14 октября в районах Азербайджана будет в основном без осадков, но ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 10-15, днем 22-27, в горах ночью 4-9, днем 12-17 градусов тепла.

14 октября на Абшеронском полуострове ожидается комфортный температурный режим, что благоприятно для метеочувствительных людей.