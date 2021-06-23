Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть северо-восточный ветер, который днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 22-26, днем 34-39, местами 41, в Баку ночью 23-25, днем 38-40 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 55-65%, днем — 35-40%.

На пляжах Абшерона будет дуть северо-восточный ветер, который днем сменится юго-восточным. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25 градусов, в Туркяне, Говсане, Сахиле, Шихово — 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах ожидаются локальные кратковременные дожди. Утром в некоторых горных районах туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 35-40, местами 42, в горах ночью 15-20, днем 27-32 градуса тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, в течение недели в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается аномально жаркая, в отдельные часы «застойная погода», преобладание слабых ветров, в дневное время сильный температурный дискомфорт, что неблагоприятно для большинства населения.