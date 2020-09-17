Завтра в Баку осадков не ожидается

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, 18 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако ночью местами возможны кратковременные дожди. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер, временами с усилением.

На Абшеронском полуострове ночью прогнозируется 19-22 градуса тепла, днем – 23-26 градусов тепла. В Баку ночью ожидается 19-21 градус тепла, днем – 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 765 до 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем — 35-40%.

В районах Азербайджана 18 сентября местами возможны грозы, временами дожди, днем преимущественно без осадков.

Ветер западный, с усилением на отдельных территориях. Температура воздуха составит ночью 17-21, днем 27-32, в горах ночью 9-14, днем 18-23 градуса тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 18 сентября на Абшеронском полуострове временами ожидается усиление умеренного южного ветра, что может вызвать чувство дискомфорта у метеочувствительных людей.